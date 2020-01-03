Albayrak: Enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız

TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0.74 artarken, yıllık bazda yüzde 11.84 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık" dedi.
Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 января 2020 г.
İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.
'İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı'
İhracat rakamlarına da değinen Albayrak, şöyle devam etti:
"2019’da ihracatımız yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."
2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 января 2020 г.
İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2.04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu" açıklamasında bulunmuştu.
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