TÜİK'in 2019 enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u enflasyonda hedeflediğimiz yüzde 12'nin altında kapattık. 2020'de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak" dedi. Albayrak, "Enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0.74 artarken, yıllık bazda yüzde 11.84 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık" dedi.

Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.



İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 января 2020 г.

​'İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı'

İhracat rakamlarına da değinen Albayrak, şöyle devam etti:

"2019’da ihracatımız yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

2019’da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum.

İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 января 2020 г.

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2.04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu" açıklamasında bulunmuştu.