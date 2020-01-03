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19:12 03 Ocak 2020
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    Cep telefonu-telefon

    Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ekonomi
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    BDDK cep telefonu ve tablet alımı kredilerinde vadenin altıdan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı.

    Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin altı aydan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı. 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik taslakları BDDK'nın internet sitesinde yer aldı.

    Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağındaki 1. maddesinde yer alan 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi  İşlemlerine  İlişkin Yönetmeliğin  12/A  maddesinin  üçüncü  fıkrası  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklendi: 

    "Konut  edinmeleri  ve  konut  tadilatı  kapsamında  konutun  22/11/2001  tarihli  ve  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz  olacak  şekilde  mal  veya  hizmet  alımı  amacıyla  tüketicilere  kullandırılan  krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler,  eğitim  ve  öğrenim  ücretinin  finansmanı  amacıyla  kullandırılacak  krediler  ve  kamu kurum  ve  kuruluşlarına  olan  borçların  finansmanı  amacıyla  doğrudan  ilgili  kurum  veya kuruluşun  hesabına  ödeme  yapılmak  şartıyla  kullandırılan  krediler  ile  bu  kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı,  nihai  fatura  değeri  yüz  yirmi  bin  Türk  Lirası  ve  altında  olan  taşıt  alımı  amacıyla kullandırılan  kredilerin  vadesi  altmış  ayı,  nihai  fatura  değeri  yüz  yirmi  bin  Türk  Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz  ayı,  bilgisayar  alımı  amacıyla  kullandırılan  kredilerin  vadesi  on  iki  ayı,  tablet  alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının  üzerinde  olan  cep  telefonu  alımı  amacıyla  kullandırılan  kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır. Kurul, Cumhurbaşkanlığı  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığı,  Hazine  ve  Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir."

    BDDK, Şubat 2019'da aldığı kararla fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacağını duyurmuştu. 

    Etiketler:
    Taksit, Kredi, Tablet, Cep telefonu, BDDK
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