İthal telefona taksit sınırı

Cep telefonu almak için kullanılan kredilerde vade sayısını 12’ye çıkaran düzenleme 27 Kasım 2018’de yapıldı. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılarak, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonlarını almak için kullanılan kredilerde vade sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarını almak için kullandırılan kredilerin vadesi ise 6 ay olarak belirlendi. Ancak geçici bir düzenleme yapılarak 3 bin 500 liranın üstündeki telefonlar için de iki aylığına 31 Ocak 2019 tarihine kadar taksit sayısı 12 olarak belirlendi. 2019 yılının şubat ayında 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanının nisan ayı sonuna kadar süreceği açıklandı. Ancak daha sonra 12 taksitten vazgeçildi ve 3 bin 500 lira üstü cep telefonları için taksit sayısı 6 ay olarak uygulanmasına karar verildi.

Taksit sayısı düşüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şimdi 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonları için taksit sayısını 3’e düşürmeye hazırlanıyor. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik taslağında, “...fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası’nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz” ifadesi yer aldı.