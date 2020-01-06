Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir

Moody's'in açıklamasında, "Uzun sürecek bir gerilimin potansiyel olarak yankıları olabilir; özellikle gerilimin petrol fiyatlarındaki etkisi yoluyla" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesinin geniş çaplı ekonomik ve finansal şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Moody's'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi halinde, bunun ekonomik ve finansal şoklar yoluyla faaliyet ortamının bozulması dahil olmak üzere geniş çaplı etkilerinin olabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Uzun sürecek bir gerilimin potansiyel olarak yankıları olabilir; özellikle gerilimin petrol fiyatlarındaki etkisi yoluyla" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca ABD ve İran arasında devam eden gerilimin ekonominin genel görünümünü bozabileceği, Ortadoğu'da sadece petrol ve bankacılık sektörlerini değil turizm gibi alanları da olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.