İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası piyasalarda son durum

ABD ve İran arasında artan gerilim, küresel piyasalarda önemli bir baskı unsuru olmaya devam ederken, İran'ın Irak'ta ABD üslerine yönelik bu sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırısı sonrası piyasalarda ana gündem artan jeopolitik gerginlik.

Brent petrol 71 dolardan döndü

Dünya'nın haberine göre, sabahın ilk saatlerinde 71 doların üzerine çıkan Brent petrolün varili ardından 69 dolar seviyelerine indi. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.28 artışla 69.46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63.28 dolardan alıcı buldu.

Altının onsu 1.600 doları gördü

Asya piyasalarında altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla Mart 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1.611 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1.3 değer kazancıyla 1.592 dolardan işlem görüyor. Altının gramı ise 306 lira seviyelerinde.

Yatırımcıların riskten kaçış aracı olarak gördüğü enstrümanlardan bir diğeri olan gelişmiş ülke tahvillerinin faizleri ise hızla geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.78'in altına inerken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde eksi 0.30'a kadar düştü.

Bugün artan jeopolitik risklerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 1.2 değer kaybetti.

Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini ifade etti. Trump'ın bugün detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların jeopolitik belirsizliklerle genel olarak negatif seyrettiğini dile getirdi.

Dolar/TL 5.97'nin üzerinde

Dolar/TL jeopolitik risklerle yaklaşık yedi ayın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Kur saat 10:00'da 5.9770 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 6.6650 seviyelerinde işlem görüyor.

Bankacılar her iki tarafın da daha fazla gerginlik ya da bir savaş istemediği yönündeki piyasanın ilk ilk değerlendirmesi nedeniyle tepkinin sınırlı kaldığına dikkat çekiyor.

Borsa yüzde 1.5 düşüşle açıldı

Borsa güne yüzde 1.46 düşüşle 110.960 puandan başladı. Endeks, 111 binin üzerinde kalma çabasında. Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 1.07 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 112.600 puandan tamamladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin destek, 113.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5.9750 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5.99 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.