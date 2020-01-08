Kayıt
20:12 08 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Carlos Ghosn, Beyrut'taki basın toplantısını mimik ve jestlerle süslerken çok sayıda soruya yanıt verdi.

    Firari Nissan-Renault CEO'sundan ilk basın toplantısı: Bana Nissan'da komplo kurdular, Japonya'da zulmettiler

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104098/30/1040983041.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202001081040983066-firari-nissan-renault-ceosundan-ilk-basin-toplantisi-bana-nissanda-komplo-kurdular-japonyada/

    Dünyanın en meşhur kaçağı Carlos Ghosn, Japonya'da yargılanmayı beklerken konulduğu evhapsinden filmlerde görülebilecek yöntemlerle çıkması ve Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasından iki hafta sonra basın toplantısı düzenledi. 

    Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Japon ceza sistemini ve Nissan'daki eski çalışma arkadaşlarını isim vererek yaylım ateşine tuttu.

    17 yıl Japonya'da çalışarak Nissan'ı iflastan kurtarıp küresel otomotiv devine çeviren Ghosn, sektörün kralıyken hapse atılıp, aylarca hücrede tutulup, sıkı gözetim altında evhapsine konulmasından Japon hükümet yetkilileri, Nissan yöneticileri ve savcıların sorumlu tuttu. 

    Bunların Renault-Nissan entegrasyonunu önlemek için komplo kurduğunu iddia eden Ghosn'un Kasım 2018'de tutuklanmasından beri basının karşısına ilk çıkışının ana hatları şöyle:  

    'Nissan üzerinde Renault etkisinden kurtulmak için'

    * Haziran 2018 öncesi emekli olmaya hazırdım, ama maalesef Renault - Nissan bileşimi için devam etmeye yönelik teklifi kabul ettim... Komplo' 2017'nin ilk aylarında Nissan'ın performansının düşüşüyle başladı. Japonlar, Nissan'ın Fransız otomotiv devi Renault ile ortaklığından ve şirket yönetiminde söz sahibi olmasından rahatsızdı. Ortaklıkta taraflar birbirine güvenmiyordu. Japonya'daki bazı arkadaşlarım Nissan üzerinde Renault etkisinden kurtulmanın tek yolunun benden kurtulmak olduğunu düşündü.

    'Bu yüzden Fiat Chrysler kaçırıldı'

    * Tüm bunlardan kazanan kim oldu? 2017'de ititfak bir numaralı otomotiv grubuydu. Üç şirket de büyüyor, kar ediyordu. Gruba Fiat Chrysler'ı katmaya hazırlanıyorduk, bunun için John Elkann ile müzakere ediyordum. Artık ittifak yok. İttifak kaçırılmayacak şeyi, Fiat Chrysler'ı kaçırdı. İnanılmaz şekilde Groupe PSA ile devam ettiler. Sanayinin hakim aktörü haline gelme fırsatını nasıl tepersiniz? Yanlış sayfayı çevirdiler, artık kar, büyüme, stratejik inisiyatif, teknoloji, ittifak kalmadı. Bugün gördüğümüz ittifak maskaralığından ibaret. 

    * Tutuklanmamdan beri Nissan'ın piyasa değeri 10 milyar dolardan fazla miktarda azaldı. Tüm bu süreç boyunca günde 40 milyon dolar kaybettiler. Renault'nun piyasa değeri de 5 milyar euro azaldı.

    'Nissan, Latham & Watkins, Tokyo savcılık bürosunun komplosu'

    * Son 14 ayda bana çektirilen akla hayale sığmaz işkence, sayısı bir elin parmakları kadar olan vicdansız, kindar bireyin başını çektiği organize bir kampanyanın sonucu. Bunlar Nissan ve birlikte çalıştığı Latham & Watkins hukuk firmasındakiler, Tokyo savcılık bürosundan da destek aldılar. 

    Tek tek isimlerini saydı

    * Komplo kuranlar arasında Nissan'dan Hiroto Saikawa, Hitoshi Kawaguchi, Masakazu Toyoda, Hari Nada var. 

    * Kötü muameleden sade savcılar değil, aynı zamanda hükümet yetkilileri, Nissan ve Latham & Watkins sorumlu. Hakkımda yalan enformasyon sızdırdılar ve bana yardımcı olabilecek doğru enformasyonu saklı tuttular. Dünyanın gözü önünde Adımı temizleme hakkı tanınmadan baştan suçlu sayıldım.

    'Kahramandım, diktatör oldum'

    * 17 yıl boyunca Japonya'da rol modeldim, birdenbire savcılar beni hissiz, açgözlü bir diktatör olarak sundu.

    * Bana yöneltilen suçlamalar temelsizdir.

    Tehdit ve tecrit uygulaması

    * Beni yanımda avukat yokken günde 8 saat sorguya aldılar. 

    * Savcı bana sürekli 'eğer itiraf etmezsen her şey senin için daha da kötü olacak' diyordu. 

    * Eşimle görüşmemi yasakladılar, gönderdiği mesajları camın ardından gösteriyorlardı. 

    * İtiraf etmezsem ailemin peşine düşeceklerini söylediler. 

    * İşimden, ailemden, dostlarımdan, Renault, Nissan ve Mitsubishi'den vahşice koparıldım.

    'Komployu' Pearl Harbour baskınına benzetti

    * Arkadaşlarım 'Sana komplo kurduklarını nasıl fark etmedin' diye sorduğunda onlara 1941'de Japon Hava Kuvvetleri'nin Amerikalılara sürpriz (Pearl Harbour) saldırısını hatırlattım.

    * Bu mahrumiyetin derinliğini ve ailem ve sevdiklerimle yeniden birleşebildiğim için duyduğum minnetin büyüklüğünü anlatacak söz bulamıyorum. 

    * Japonya'yı nasıl terk ettiğimi değil, neden terk ettiğimi anlatmak için buradayım. En temel insan haklarını ihlal eden sisteme ışık tutmak için buradayım. Adımı temize çıkarmak için buradayım. Suçlamalar doğru değil ve aslında hiç tutuklanmamam gerekiyordu.

    'Japonya'da tutuklamalarda mahkumiyet oranı yüzde 99.4'

    * Kaçmak hayatımda verdiğim en zor karardı, ama mahkumiyet oranı yüzde 99.4 olan bir sistemle karşı karşıyaydım, hatta yabancılar için bu oranın daha yüksek olduğunu sanıyorum.

    * Ya Japonya'da hapiste ölecektim ya da kaçacaktım.

    * Bu basın toplantısından bir gün önce eşim (Lübnan vatandaşı Carole Ghosn) için tutuklama kararı çıkardılar. Ne tesadüf. 

    Nasıl kaçmıştı?

    Ancak görünen o ki, Japon ceza sisteminin demir yumruğu, kendisinin filmlerde görülebilecek bir organizasyon yapıp ülkeden kaçmasını engellemeye yetmedi. 

    Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan dünyaca ünlü otomotiv yöneticisi, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde evden çıkarılıp kargo uçağına konuldu. Türkiye üzerinden Lübnan'a götürüldü.

    Interpol, Japon hükümetinin talebi üzerine 2 Ocak'ta Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet