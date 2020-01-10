CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: TÜİK'in işsizlik verileri gençlerin neden evlenemediğinin kanıtıdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1.8 puan artarak yüzde 13.4'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı unutmuş durumda
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u ,aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor’’ diyerek tuhaf bir açıklama yaptığın söyledi.
“15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25.3’ e yükselmiştir. Türkiye’de genç işsiz sayısı 2 milyonu ne eğitimde ne de istihdam olan gençlerimizin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikâyet eden bir ülke cumhurbaşkanına tavsiyemiz TÜİK ‘in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı gençlerin neden evlenemediğini herhalde anlayacaktır.
'Bakan’ın 2019 hedefleri tutmadı'
Türkiye dünya genelinde işsizliğin en yüksek olduğu 10. ülke
CHP’li Ağbaba, Türkiye’nin bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu onuncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3’cü ülke olduğunu kaydetti.
Ağbaba, “Bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir” dedi.
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