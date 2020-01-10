CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: TÜİK'in işsizlik verileri gençlerin neden evlenemediğinin kanıtıdır

TÜİK’in işsizlik verilerini değerlendiren CHP’li Veli Ağbaba, gençlerin işsiz ve güvencesiz olduğunu ifade ederek, "TÜİK’in işsizlik verileri gençlerin neden evlenemediğinin kanıtıdır" dedi. Ağbaba’ya göre, hükümetin Yeni Ekonomik Program (YEP) hedefleri de tutmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1.8 puan artarak yüzde 13.4'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı unutmuş durumda

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u ,aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor’’ diyerek tuhaf bir açıklama yaptığın söyledi.

"Cumhurbaşkanının insanların aile kurabilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için öncelikle bir işinin olmasını sanırız ki unutmuş durumda" diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25.3’ e yükselmiştir. Türkiye’de genç işsiz sayısı 2 milyonu ne eğitimde ne de istihdam olan gençlerimizin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikâyet eden bir ülke cumhurbaşkanına tavsiyemiz TÜİK ‘in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı gençlerin neden evlenemediğini herhalde anlayacaktır.

'Bakan’ın 2019 hedefleri tutmadı'

Türkiye dünya genelinde işsizliğin en yüksek olduğu 10. ülke

Bakan’ın 2019 YEP hedefi tutmadı, geriye işsizlikten kaynaklı canına kıyan vatandaşlarımız kaldı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1.8 puanlık artış ile yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 15.7 oldu. 2019 yılında kadın ve genç işsizliğindeki artış yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre 20 milyondan fazla kadın hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu. İlk YEP’te yüzde 12.1 olarak belirlenen 2019 yılı işsizlik hedefi daha sonra açıklanan programda yüzde 12.9’a yükselmişti. Bugün açıklanan yüzde 13.4’lük işsizlik oranı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın işsizlik hedefinin yine tutmadığı görülmektedir. Sayın Bakan sunum yapıp ‘burası çok önemli’ demeyi bırakmadığı sürece ülkede işsizlik sosyal bir sorun haline gelmeye devam edecektir."

CHP’li Ağbaba, Türkiye’nin bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu onuncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3’cü ülke olduğunu kaydetti.

Ağbaba, “Bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir” dedi.