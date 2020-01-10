Kayıt
14:57 10 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: TÜİK'in işsizlik verileri gençlerin neden evlenemediğinin kanıtıdır

    © AA / Evrim Aydın
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 71
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104084/65/1040846503.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202001101040992009-chp-agbaba-tuikin-issizlik-verileri-genclerin-neden-evlenemediginin-kaniti/

    TÜİK’in işsizlik verilerini değerlendiren CHP’li Veli Ağbaba, gençlerin işsiz ve güvencesiz olduğunu ifade ederek, "TÜİK’in işsizlik verileri gençlerin neden evlenemediğinin kanıtıdır" dedi. Ağbaba’ya göre, hükümetin Yeni Ekonomik Program (YEP) hedefleri de tutmadı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Ekim 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1.8 puan artarak yüzde 13.4'e yükseldi.

    Cumhurbaşkanı unutmuş durumda

    Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u ,aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor’’ diyerek tuhaf bir açıklama yaptığın söyledi.

    © AA /
    Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor
    "Cumhurbaşkanının insanların aile kurabilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için öncelikle bir işinin olmasını sanırız ki unutmuş durumda" diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25.3’ e yükselmiştir. Türkiye’de genç işsiz sayısı 2 milyonu ne eğitimde ne de istihdam olan gençlerimizin sayısı 3 milyonu aşmıştır. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de AKP iktidarının 17 yılın sonunda gençlerimize verdiği tek şey işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliktir. Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz iken, gençlerimizin herhangi bir geleceği ve güvencesi yok iken, gençlerin evlenemediğinden şikâyet eden bir ülke cumhurbaşkanına tavsiyemiz TÜİK ‘in işsizlik verilerine dönüp bakmasıdır. Bu şekilde Cumhurbaşkanı gençlerin neden evlenemediğini herhalde anlayacaktır.

    'Bakan’ın 2019 hedefleri tutmadı'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'den YEP değerlendirmesi: Programda kriz var ama çözüm yok
    Bakan’ın 2019 YEP hedefi tutmadı, geriye işsizlikten kaynaklı canına kıyan vatandaşlarımız kaldı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1.8 puanlık artış ile yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 15.7 oldu. 2019 yılında kadın ve genç işsizliğindeki artış yine dramatik bir şekilde artmaya devam etmiştir. TÜİK verilerine göre 20 milyondan fazla kadın hiçbir şekilde istihdamdan faydalanamayarak ülke tarihinde bir başka rekora daha imza atılmış oldu. İlk YEP’te yüzde 12.1 olarak belirlenen 2019 yılı işsizlik hedefi daha sonra açıklanan programda yüzde 12.9’a yükselmişti. Bugün açıklanan yüzde 13.4’lük işsizlik oranı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın işsizlik hedefinin  yine tutmadığı görülmektedir. Sayın Bakan sunum yapıp ‘burası çok önemli’ demeyi bırakmadığı sürece ülkede işsizlik sosyal bir sorun haline gelmeye devam edecektir."

    Türkiye dünya genelinde işsizliğin en yüksek olduğu 10. ülke

    CHP’li Ağbaba, Türkiye’nin bu oranlar ile dünya genelinde 104 ülke arasında işsizliğin en yüksek olduğu onuncu, OECD ülkeleri arasında ve Avrupa ülkeleri arasında ise 3’cü  ülke olduğunu kaydetti.

    Ağbaba, “Bütün gelişmiş ülkeler istikrarlı bir şekilde işsizliği düşürürken, ülkemizde işsizlik istikrarlı bir şekilde artmaya ne yazık ki devam etmektedir” dedi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, İşsizlik, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), AK Parti, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Veli Ağbaba, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet