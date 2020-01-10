Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam kararını iptal etti.

Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselen ekmek fiyatı, Ankara Valiliği'nin değerlendirmesi sonucunda 1 lira 25 kuruş olarak devam edecek.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliği'nde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.