Miller: Bulgaristan, Putin’in eleştirisinin ardından TürkAkım inşaatına hız verdi

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller, Rossiya-1 televizyonunda, “Bildiğiniz üzere görüyoruz ki Bulgaristanlı partnerlerimiz bir süre öncesi kadarkine kıyasla çok daha yoğun bir biçimde çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

Rusya lideri Vladimir Putin kısa bir süre önce, Bulgaristan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesini kasıtlı olarak geciktirdiği eleştirisinde bulunmuştu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise buna cevaben gecikmeye sebep olanın birtakım uzun prosedürler olduğunu belirtmiş, ardından da inşaatın belirlenen sürede, yani mayıs sonuna kadar tamamlanacağı sözünü vermişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Sofya’nın taahhütlerine sadık kalacağına inandıklarını belirtip, “Bulgaristanlı meslektaşlarımızın kendi paylarına düşen yükümlülükleri yerine getireceklerine ve kendi kısımlarının inşaatını tamamlayacaklarına eminiz” açıklamasını yaptı.

TürkAkım boru hattının inşa edilebileceği, ilk defa 2014 sonunda Putin tarafından gündeme getirilmişti. Rusya liderinin söz konusu duyurusu, Rus doğalgazını Bulgaristan üstünden Avrupa ülkelerine ulaştıracak Güney Akım projesinin Brüksel'in baskıları nedeniyle durdurulasını izlemişti.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan TürkAkım, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

1.100 kilometre uzunluğundaki TürkAkım boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.