Rus turizm şirketleri İstanbul Havalimanı’ndaki pankart yasağından şikayetçi

İstanbul Havalimanı’nda gelen yolcuları üstlerinde kendi adlarının ya da turizm şirketlerinin isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla karşılanması yılbaşı itibarıyla yasaklanmış durumda.

Rus turizm şirketlerinin temsilciler söz konusu yasaktan hem kendilerinin hem de müşterilerinin deneyimleri üstünde olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtiyor.

Inturist şirketinin Direktörü Sergey Tolçin, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Karşılama için havalimanında pankart kullanılması yasağı, korsan taksicilerle mücadele adına atılmış bir adım. Zira söz konusu taksiciler şişirilmiş fiyatlara kalitesiz hizmet vermekte. Ancak buna karşı alınmış pankart yasağı tedbiri, turistleri karşılama ve transferlerini sağlama hususunda güçlükler çıkarmakta.”

Havalimanlarında gelen yolcuların bu şekilde pankartla karşılanmasının dünya genelinde karşılığı olan bir uygulama olduğunu belirten Tolçin, İstanbul Havalimanı yönetimi aksine, dünyadaki pek çok havaalanının turizm şirketlerinin müşterilerini karşılayabilmesi için ‘konforlu ve güvenli’ yöntemler uygulamaya koydukları eleştirisini yöneltti.

Inturist Direktörü, havalimanına tur operatörlerinin resmi standlarının yerleştirilmesinin söz konusu yasaktan kaynaklanan rahatsızlıkları giderebileceği tavsiyesinde de bulundu.

Tolçin pankart yasağı nedeniyle şu anda Inturist temsilcilerinin gelen yolcuları şirketin logolu, resmi üniformalarıyla karşıladıkları bilgisini verdi.