BES'te biriken toplam para 127 milyar lirayı aştı

BES'te katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ve otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194.4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

Sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194.4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 101 milyar 884 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 17 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 119 milyar 146 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302'ye ulaştı.