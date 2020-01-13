Borsa İstanbul 120.000 puanı aştı

Borsa İstanbul, 1 Şubat 2018 tarihinden bu yana ilk kez 120.000 puanı aştı ve 120 bin 800 puanın üzerine kadar çıktı. BİST-100'de tüm zamanların en yüksek seviyesi, 29 Ocak 2018'deki 121 bin 531 puan olarak kayıtlara geçmişti.

Borsa İstanbul, yeni haftaya bankacılık hisseleri önderliğinde 120 bin puan seviyesini aşarak başladı.

BİST 100 Endeksi için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bin 213 puana adım adım yaklaşan Borsa İstanbul, 120 bin 845 puanda işlem görüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında Kasım Süleymani suikastıyla başlayan gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla sonlandı.

Küresel piyasaların odağında yeni haftada yine ABD var. Bu kez ABD'nin Çin ile imzalaması beklenen ticaret anlaşması yakında takip edilecek. Trump, yaptığı açıklamalarında ABD ile Çin arasında imzanın 15 Ocak atılacağını dile getiriyor.

İçerde gözler Merkez Bankası'nda

Yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor. Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Yarının veri takviminde de sanayi üretim endeksi bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftadanın ilk gününde dolar/TL, 5.85 seviyelerine çekildi. Geçtiğimiz hafta çok sert dalgalanmaların görüldüğü altın ve petrol fiyatları da sakin bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı 1552 dolardan, brent petrolün varili ise 65 doların hemen altında.