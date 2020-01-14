Cep telefonunda taksit sayısı resmen 3 aya düştü

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan ithal cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşüren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 3 bin 500 liranın altındaki cep telefonlarında ise 12 ay taksit uygulanabilecek.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, "Fiyatı 3 bin 500 türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’nın üzerinde olanlarda ise kredilerin vadesi üç ayı aşamaz" ifadesi yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 3 bin 500 TL'nin altındaki telefonlar için taksit sayısını ise 12 aya çıkardı.

Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.