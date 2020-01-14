Cirolar yüzde 14.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 14.8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 10.1, inşaat ciro endeksi yüzde 2.6, ticaret ciro endeksi yüzde 20.1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 14.9 arttı.

Toplam ciro aylık bazda yüzde 0.3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Kasım ayında aylık yüzde 0.3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında sanayi sektörü ciro endeksi, 2019 yılı Kasım ayında aylık yüzde 0.2 azalırken, inşaat ciro endeksi yüzde 4.5, ticaret ciro endeksi yüzde 0.2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 0.2 arttı.