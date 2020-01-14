ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının birinci bölümü ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

ABD ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmasının birinci bölümünde Pekin’in iki yıl boyunca ABD ekonomisinin dört sektöründen yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ürün satın alma taahhüdünün yer aldığı ileri sürüldü.

South China Morning Post gazetesinin konu ile ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmasının birinci bölümü, Pekin’e ABD ekonomisinin dört sektöründen yaklaşık 200 milyar dolar değerinde ürün satın alma taahhüdünü getiriyor.

Haberde, Çin tarafının 2 yıl içinde 75 milyar dolarlık sanayi ürünleri, 50 milyar dolarlık enerji kaynakları, 40 milyar dolarlık tarım ürünleri ve 35-40 milyar dolar değerinde hizmet alması beklendiği kaydedildi.

Analistlerin daha önceki tahminlerinde ABD ve Çin arasındaki anlaşmanın 3 sektörü kapsaması öngörülüyordu.

Anlaşmanın ilk bölümünün bu hafta içinde imzalanması bekleniyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He bu amaçla Washington’a gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ise birinci bölüm imzalandıktan sonra ara verilmeden anlaşmanın ikinci kısmı ile ilgili müzakerelere geçileceğini açıklamıştı.