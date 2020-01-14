Yunanistan'da en çok harcamayı yapan yabancı turistler Türkler oldu

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan yabancı turistler Türkler oldu. 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgeyi ziyaret eden 700 bin Türk turist 136,8 milyon euro harcadı.

Yunanistan Bankasının (BG) verilerine göre, 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgede turizmden elde edilen gelir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

547,9 milyon euro olarak açıklanan turizm gelirine en büyük katkıyı 136,8 milyon euroluk harcamayla Türk turistler yaptı.

9 ayda 700 bin Türk turist

Ekim 2019'a kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 euro harcadı.

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağmen toplamda 116,9 milyon euro harcama yapan Bulgar turistler yer aldı. Sayıları 2,5 milyonun üzerinde olan Bulgar turistler kişi başı 43,5 euro bıraktı.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı sıralamasında Romen turistler üçüncü, Alman turistler dördüncü sırada yer aldı.

Kara yoluyla Meriç bölgesinden Yunanistan'a giriş yapan Türk turistlerin büyük bölümü Dedeağaç bölgesindeki destinasyonları tercih ediyor.