Dolar güne 5.88'den başladı

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5.88 seviyesinden başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 5.8870 liradan, euro 6.5570 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5.8840 lira, euronun satış fiyatı ise 6.5390 lira olmuştu.

Dünya'nın haberine göre, petrol fiyatları 64 doların hemen üzerinde seyrederken, spot altının ons fiyatı ise düne göre hafif yukarıda ve 1554 dolar civarında işlem görüyor.

ABD-Çin imza töreni TSİ 19:30'da

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz Saray'da imzalanacak.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, faz 1 ticaret anlaşmasının tamamen uygulanabilir olduğunu, anlaşmanın Çin'in para birimini manipüle etmekten uzak duracağına dair taahhütünü de içerdiğini bildirdi.