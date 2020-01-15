Lavrov: Rusya ekonomisini aşamalı olarak dolardan arındırma politikası sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin giderek artan saldırgan yaptırımları karşısında, Rusya ekonomisinin aşamalı olarak dolardan arındırma politikasına devam ettiklerini söyledi. Lavrov, Türkiye ve Çin’le karşılıklı işlemlerde yerli para birimlerinin kullanımına ilişkin anlaşmaların imzalandığını hatırlattı.

Times of India’ya konuşan Lavrov, “ABD yönetiminin finansal yaptırım baskısı araçlarını giderek daha fazla kullanması karşısında, Rusya aşamalı olarak ekonomisinin dolardan arındırılması politikasına devam ediyor” dedi.

Lavrov, aynı zamanda Hindistan da dahil olmak üzere, Rusya’nın başlıca partnerleriyle birlikte, karşılıklı ilişkilerin gelişimine yönelik olumsuz etkileri azaltan ekonomi ve hukuk alanında mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

‘Türkiye ve Çin’le karşılıklı yerli para birimi kullanımına yönelik anlaşma imzaladık’

© AFP 2019 / ANDREAS SOLARO Alman basını: Rusya, Çin ve Türkiye, dolar hegemonyasından kurtuluşu altında arıyor kullanımı olduğunu dile getiren Lavrov, “Geçen yıl haziran ve ekim ayında Çin ve Türkiye ile birlikte karşılıklı işlemler ve ödemelere yönelik gerekli anlaşmalar imzalandı. BRICS kapsamında, merkez bankaları tarafından, ilgili muhabir hesapların açılması konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.

Lavrov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Karşılıklı işlemlerde dolara bağımlılıktan kaçınmayı, ABD’nin öngörülemez ekonomi politikaları ve Washington’ın doların statüsünü kullanmasına karşı objektif bir tepki olarak görüyoruz.”

Lavrov, Moskova ve Yeni Delhi’nin yatırımları korumaya yönelik hükümetlerarası anlaşma imzalama hazırlığı yürüttüğünü kaydetti.

Lavrov’a göre, olası anlaşma iki tarafın yatırımcılarının güvenliğini arttıracak.