Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin sayısı 94 bin 579'a yükseldi

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 2019’da sisteme kayıtlı olarak çalışan emeklilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 94 bin 579 oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de 12 milyon emeklinin yaklaşık yarısının kayıt dışı olarak çalıştığını söyledi.

Emir; Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, çalışan emeklilerle ilgili verilerin açıklanmasını istedi.

Bakan Selçuk’un açıkladığı verilere göre 2015’te emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve sistemde kaydı bulunan kişi sayısı 55 bin 731 olurken, 2016’da bu sayı 61 bin 677’ye, 2017’de 64 bin 160’a, 2018’de 67 bin 202’ye çıktı.