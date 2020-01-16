İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğe yüzde 20 zam istedi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 2020 yılı için ekmek fiyatı talep ettiklerini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden yetkililerle bir araya gelen Çetin, "Girdilerimize gelen maliyetlerin tamamını dosyaladık, hesapladık, yetkililere teslim ettik. Süreç devam ediyor, şu an alınmış herhangi bir zam yok. Yetkililer vermiş olduğumuz dosyaların gerekçelerini inceleyip bize dönüş yapacaklar" diye konuştu.

"Bizim en son talep etmiş olduğumuz fiyat 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruş" diyen Çetin, şöyle devam etti:

'Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil'

"Yani kilogram fiyatı 7.50 lira. Şu anda bunun üzerinden gittik. Bunu bekliyoruz. Şu an fırıncı bir zam beklentisi içerisinde, bunu bizden talep ediyor. Biz de yetkililere durumları ilettik. Komisyon kararının çıkmasını ve bakanlıktan onayın gelmesini bekleyip, yeni tarifemizi almak istiyoruz. Un fiyatları çok yükseldi, un fiyatlarını durduramıyoruz. Bakanlık nezdinde taleplerimiz oldu bunları bakanlıklara ilettik. Maya fiyatları da çok yükseliyor. 35 liralık maya bir yılda içerisinde 90 lira oldu. Maya fiyatları da bizim durduramadığımız, engelleyemediğimiz bir hammadde gideri. En büyük giderlerimizden bir tanesi de işçilik, SGK primlerimiz. Bu maliyetlerimiz çok yükseldi. Bizim talep ettiğimiz zam miktarı yaklaşık yüzde 20. Fakat girdilerimizin, hammaddelerimizin ve genel giderlerimizin zam oranı yüzde 30'un üzerinde. Bizim talep ettiğimiz zam aslında çok büyük bir zam değil."