Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

ABD’li teknoloji şirketi Google’ın da sahibi olan Alphabet, tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1.450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1.450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.

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'Bu değere ulaşan 4. şirket oldu'

Alphabet, ABD'de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve Microsoft izlemişti.

The Trillion Dollar Club just welcomed its newest member. With Alphabet's market cap moving through the milestone, the desk forecasts what's next. $GOOGL pic.twitter.com/JddO2FUApI — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) January 16, 2020

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