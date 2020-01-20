TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz

TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ekonomide 2019 Yılı Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklentileri ve Konya Ekonomisi' toplantısında, tüm dünyanın belirsizliğin ve stresin çok yüksek olduğu bir yılı geride bıraktığını söyledi.
ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemdeki hakimiyet arzularının siyasi çatışmaların temelini oluşturduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:
Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi milli hasılayı da değerlendiren Öztürk, "2002 yılında 3 bin 581 dolar olan (kişi başına düşen) gayrisafi milli hasıla, 2013 yılında 12 bin 480 dolara ulaştı. Devam eden yıllarda ise bir düşüş söz konusu. 2018 yılında 9 bin 693 dolar olarak gerçekleşmişti. 2019 rakamları ise henüz açıklanmadı ama bunun da 9 bin doların biraz üstünde olmasını bekliyoruz" dedi.
'İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir'
Öztürk, istihdam verilerinin geçen yıl içerisinde durgunlukla beraber olumsuz bir durum sergilediğini belirterek, şunları söyledi:
"Geçen yılın ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 4.4 milyon kişi olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah işsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz. Enflasyona baktığımızda geçen yılı 11.84 ile kapattık. Bunu yıl içerisindeki verilerle değerlendirdiğimizde çok da kötü bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda ise enflasyonun yüzde 10'un altına ineceğine inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir."
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