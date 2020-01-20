Kayıt
13:33 20 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: İşsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faiz

    © İHA / RAMAZAN ÇETİN
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    129
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104114/47/1041144727.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202001201041144953-tobb-baskan-yardimcisi-ozturk-issizligin-en-buyuk-sebeplerinden-birisi-yuksek-faiz/

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir" dedi.

    TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ekonomide 2019 Yılı Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklentileri ve Konya Ekonomisi' toplantısında, tüm dünyanın belirsizliğin ve stresin çok yüksek olduğu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

    ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemdeki hakimiyet arzularının siyasi çatışmaların temelini oluşturduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

    İşsizlik
    © AA / Arşiv
    İşsizlik yüzde 13.4 oldu
    "Yine bu iki ülke arasında başlayan ticaret savaşları geçen yıl piyasaları ve ekonomik kararları etkilemiştir. IMF, 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerini artırdı. Ancak bu biraz zor gözüküyor. Çünkü yüzde 3.4 büyüme iyimser bir rakam. Dünya Bankası ise bunun yüzde 2.5 şeklinde olacağını belirtti. 2020 yılının küresel ekonomi için toparlanma yılı olacağını ve 2021'den itibaren daha büyük büyümelere ulaşılacağını öngörüyoruz. Ülkemize baktığımızda ise 2018 yılını yüzde 2.6 büyümeyle kapattık. 2019 yılını ise 0.5 civarında büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."

    Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi milli hasılayı da değerlendiren Öztürk, "2002 yılında 3 bin 581 dolar olan (kişi başına düşen) gayrisafi milli hasıla, 2013 yılında 12 bin 480 dolara ulaştı. Devam eden yıllarda ise bir düşüş söz konusu. 2018 yılında 9 bin 693 dolar olarak gerçekleşmişti. 2019 rakamları ise henüz açıklanmadı ama bunun da 9 bin doların biraz üstünde olmasını bekliyoruz" dedi.

    'İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir'

    Öztürk, istihdam verilerinin geçen yıl içerisinde durgunlukla beraber olumsuz bir durum sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

    "Geçen yılın ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 4.4 milyon kişi olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah işsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz. Enflasyona baktığımızda geçen yılı 11.84 ile kapattık. Bunu yıl içerisindeki verilerle değerlendirdiğimizde çok da kötü bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda ise enflasyonun yüzde 10'un altına ineceğine inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir."

    Etiketler:
    Çin, ABD, Dünya Bankası, IMF, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Büyüme oranı, Faiz, Enflasyon, Konya Ticaret Odası (KTO), İşsizlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB, Selçuk Öztürk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Karanlık Sular kategorisinde birinci seçilen Fabien Michenet'in fotoğrafı.
    2019 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet