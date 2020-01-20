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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

    Albayrak: 2020’de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz

    © AA / Ahmet Bolat
    Ekonomi
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    2019 Değerlendirme Toplantısı'nda akademisyen ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, 2019’da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar atıldığını söyledi; "2020’de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda akademisyen ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019’da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar atıldığını kaydeden Albayrak, "2020’de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz" dedi. Albayrak "Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

    Dünya gazetesinin aktardığına göre bankaları harekete geçirmek için zorunlu karşılıkları çok aktif olarak kullanacaklarını belirten Bakan Albayrak, bankalar ve bankacılık uygulamalarıyla ilgili her şeyi sıkı sıkı takip edeceklerini vurguladı. Kamu bankalarının bu dönemde reel sektöre kredi kullandırmada çok aktif rol aldıklarına dikkat çeken Bakan Albayrak, “Kamu bankalarının birinci fonksiyonu kâr değil. Tabii ki bu zarar etmeleri anlamına gelmiyor. Kamu bankaları bu dönemde çok takdir topluyor. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde kamu bankalarının özelleştirmesine izin vermedi” açıklamasında bulundu.

    Reel faiz tartışmalarına da değinen Bakan Albayrak, Türkiye'nin negatif faizle ilk kez tanışmadığını belirterek, "Önemli olan nominal faizdir. Ayrıca tasarruf sahipleri için alternatif enstrümanlar üzerinde çalışılıyor. Geçen yıl devletin bono ve tahvilleri tasarruf sahibine daha iyi kazandırdı" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak Anadolu’da iş dünyasıyla yaptığı toplantılarda en çok özel bankalardan şikayet edildiğini belirtti. Albayrak, özel bankaların reel sektöre karşı takındığı tutumla ilgili olarak, “Bizim yumurtaya ihtiyacımız var. Her gün bir tavuk kesersek doğru olmaz” dedi.

    Erken seçim iddiaları: Gündemde böyle bir şey yok

    2020’de erken seçim söylentileri ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine Albayrak, “Türkiye son beş yılda 8 seçim geçirdi, bir de darbe girişimi yaşadı. Ülkemiz seçim yorgunu, insanlar da bıkmış durumda. Seçim söylemleri kişisel hırs ve hevesten kaynaklanıyorsa bunlar iyi niyetli değil. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim” dedi.

    Etiketler:
    Ekonomik kriz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, güven, kriz, Ekonomi, Türkiye, TL, Berat Albayrak
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