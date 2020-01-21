Macron ve Trump Google, Facebook, Amazon'a uygulanan vergi konusunda anlaşma yolunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden uyguladığı vergi konusunda ABD BaşkanıTrump ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Trump ile harika bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, gümrük vergilerinin yükselmesini önlemek için internet devlerine uygulanan vergi konusunda Trump ile bir anlaşma üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2020

​Fransız basınında yer alan haberlerde, iki liderin yıl sonuna kadar, merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde uzlaşıya varacağı ifade edildi.

Seneye 150 milyon euro fazla vergi

Fransa Ulusal Meclisi; Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz 2019'da onaylamıştı. Yasaya göre, internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 400 milyon euro, gelecek yıl ise 650 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor.

ABD Fransa gerginliği

Fransa'nın ABD'li internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergi uygulaması konusunda ısrarcı olması, Fransa ile ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden oluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'nın uygulamasına karşılık Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıklamıştı.