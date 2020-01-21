Rusya sıvı ve katı yağ ihracatını yüzde 26 artırdı: Türkiye en büyük ithalatçılardan

Rusya Tarım Bakanlığı, Rusya'nın 2019 yılında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında sıvı ve katı yağ ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. En fazla ihracat yapılan ülkelerden biri Türkiye.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 4 milyar dolarlık yağ ihracatı yapan Rusya, bu alanda 2018 yılına kıyasla yüzde 26'lık artış elde etti.

En büyük artış ayçiçek yağı (toplamda yaklaşık 2.1 milyar dolar), küspe (600 milyon dolar), kolza tohumu ve soya fasulyesi yağları (sırasıyla 515 ve 400 milyon dolar) ihracatında kaydedildi.

En fazla Rus sıvı ve katı yağı ithal eden ülkeler Çin, AB ülkeleri, Türkiye, İran ve Özbekistan oldu.

Ön verilere göre Rusya, 2019 yılında 25 milyar doların üzerinde tarım ürünleri ihraç etti. Bu rakam, 2018 yılında 25.8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.