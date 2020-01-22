Dolar 2 haftanın en yükseğinde

Dolar/TL kuru bu sabah ilk işlemlerde 5.94 seviyesinin üzerine çıkarak 8 Ocak'tan beri yeni en yüksek seviyeyi test etti.

TCMB'nin faiz indirimi sonrası 5.84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, cuma günü başlayan ve bugüne kadar devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Dünya'nın aktardığı habere göre kur bu sabah da güne 5.94'ün üzerine çıkarak 8 Ocak'tan beri yeni en yüksek seviyeyi test ederek başladı.

Türk Lirası'ndaki satış baskısına rağmen CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm var.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 250 baz puanın altını test ettikten sonra bugün 250'nin hemen üzerinde bulunuyor.