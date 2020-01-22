Tesla'nın piyasa değeri Volkswagen'i yakaladı

Tesla'nın piyasa değeri ilk kez 100 milyar dolar eşiğini aştı. Böylece ABD'li otomobil şirketinin CEO'suna yüklü miktarda ödeme yapılmasının yolu da açılmış oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri salı gününü yüzde 7.2 artıda kapatmasının ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 1.4 yükseldi.

BloombergHT'nin aktardığına göre, kapanış sonrasında 555.10 dolar ile zirve gören Tesla'nın piyasa değeri 100.1 milyar dolara erişti. Alman otomobil devi Volkswagen AG'nin piyasa değeriyse 100.6 milyar dolar civarında bulunuyor.

Elon Musk 346 milyon dolar alabilir

Şirketin piyasa değeri sürdürülebilir bir şekilde 100 milyar doların üzerinde kalması durumunda Tesla'nın başındaki milyarder isim Elon Musk, para ödülünün 346 milyon dolarlık ilk kısmını alabilecek.

Tesla hisselerinin fiyatı, sürpriz üçüncü çeyrek karı açıklaması ve yatırımcılara Çin'deki fabrikasının açılışı ile Model Y crossover modelinin ortaya çıkması için takvimin önünde olduğunu söylemesinden bu yana iki katını aştı.

48 yaşındaki milyarderin kurduğu şirket, köklü otomobil üreticilerinin de bulunduğu elektrikli otomobil pazarında öncü konumda bulunuyor.

Tesla'da en fazla yükseliş bekleyen Wall Street analisti bile Salı günlü rallinin gerisinde kaldı. New Street Research analisti Pierre Ferragu, Tesla'nın 2025 yılından sonra yıllık 2–3 milyon araç satarak sektörde lider olacağını öngörüyor. Bloomberg anketine katılan analistler arasında en yüksek tahmine sahip Ferragu, fiyat hedefini 270 dolardan 800 dolara çıkarmış bulunuyor.