Fransa: Vergi konusunda ABD ile ortak çerçeve belirlendi

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD ile gerginliğe neden olan internet devlerine uygulanan vergi konusunda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ortak bir çerçeve belirlendiğini belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu kapsamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Le Maire, Google, Amazon ve Facebook gibi internet devlerine ülkede elde ettiği gelir üzerinden uyguladıkları vergiden vazgeçmediklerini belirtti.

Le Maire, söz konusu şirketlerin vergilerinin ödemeleri aralık ayına ertelendiğini, bu süre içinde iki ülke arasında müzakerelerin yürütüleceğini söyledi.

Sorunun çözümüne ilişkin Mnuchin ile ortak bir çerçeve belirlendiğini ifade eden Le Maire, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çerçevesinde uluslararası bir çözümün bulunabileceğini kaydetti.

Le Maire, OECD çerçevesinde bir çözüm bulunmadan söz konusu vergilerin kaldırılmayacağının altını çizdi.