Albayrak: TL varlıklara güvenenler kazandı

Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanların önemli bir getiriyi kaçırdığını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler kazandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, uzun vadeli DİBS yatırımcısının yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksinin yüzde 33.3 değer sağladığını söyledi.

Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanların önemli bir getiriyi kaçırdığını belirten Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."