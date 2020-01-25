Rusların Türk gayrimenkulüne olan ilgisi artıyor

Prian.ru tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusların İspanya’da gayrimenkul satın alma işlemlerinde azalma olduğu gözlendi.

Analistlerin yaptıkları hesaplamalara göre, İspanya’da 2019’da gayrimenkule olan talep bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.7 oranında azaldı. Araştırmaya göre, yılın en fazla talep gören ülkesi yüzde 18’le Türkiye olurken, bu rakamın 2018 verilerinin yaklaşık iki katı olduğu kaydedildi. İtalya’ya olan talep yüzde 5 ila 7 oranında artarken, Finlandiya ve Karadağ’a olan talep yüzde 31.7 olarak gerçekleşti.

Rusların Türkiye’ye olan ilgilerindeki artış yerel istatistiklerle de doğrulandı. İran merkezli Financial Tribune gazetesinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine dayandırarak verdiği bilgilere göre, Ruslar 2019’da Türkiye’den 2.9 bin gayrimenkul satın alarak bu ülkeden gayrimenkul satın alan İran ve Iraklıların ardından üçüncü sırada yer aldı. Rusların Türkiye’deki gayrimenkul işlem sayısında bir yılda yüzde 26’lık bir artış gözlendi.

Prian.ru analistleri, Rusların Türkiye’ye olan yüksek ilgisini ülkenin popüler turistik yerleri ve oturma izni alınmasındaki kolaylıklara bağlıyor.

Indrikson.ru portalı kurucusu İgor İndriksons, Türkiye’yi yüksek riskli ülkeler arasında göstererek sadece ucuz gayrimenkule yatırım yapılmasını önerdi. İndriksons, Türkiye’ye olan yüksek ilginin yanında İspanya’ya karşı ilginin azalmasını, bu ülkedeki yüksek gayrimenkul fiyatları ve hayat pahalılığıyla ilişkilendirdi.

Prian.ru uzmanı Filipp Berezin ise, özellikle gelişmiş ipotek programları nedeniyle İspanya pazarının oldukça istikrarlı olduğunu ve bu ülkede gayrimenkul yatırımcıları için ‘altın vize’ uygulamasının devam ettiğini belirtti.

Berezin’e göre Finlandiya’ya olan talep, St.Petersburg, Kaliningrad ve Karelya bölgesi sakinlerinin bu ülkeye olan yoğun ilgisi ve yeni gayrimenkullerin satışa çıkarılması nedeniyle artıyor.

Berezin, Karadağ’a ise Avrupa Birliği (AB) üyesi olması nedeinyle talebin artığına dikkat çekti.