Sanovel İlaç'ın yüzde 30'u Lüksemburg merkezli şirkete satıldı

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Toksöz Grup'a ait Sanovel'in yüzde 30'u 200 milyon dolara Lüksemburg merkezli Yamma Investments’a satıldı.

Sanovel, Aset İlaç ve Adilna İlaç şirketlerinin ortak kontrolünün Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu aralık ayında açıklanmıştı. Rekabet Kurulu açıklamasında devre konu olan hisselerin tutarı belirtilmemişti.

Dünya gazetesinin haberine göre, Toksöz Grup'tan bugün yapılan açıklamada, Sanovel'in yüzde 30 hissesinin 200 milyon dolar karşılığında Lüksemburg merkezli Yamma Investments’a satıldığı, işlemin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel’in yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak" denildi.

Sanovel; kardiyovasküler hastalıklar, solunumla ilgili hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, antidiyabetik ve antihistaminik tedaviler ile antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok tedavi alanında farmasötik ürünler üretiyor.