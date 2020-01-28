Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Türkiye, yabancılara ait hesap, elde edilen faizler, kâr payları, alım satım kazançları gibi unsurların başvuruya gerek kalmaksızın o ülkeye otomatik bildirilmesini sağlayan sisteme 1 Ocak 2020'den itibaren dahil oldu. Bu sistem uyarınca her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar bilgi değişimi gerçekleştirilmiş olacak.
Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. ortaklarından eski Maliye bürokratları Nazmi Karyağdı ve Bülent Taş, uygulamanın yurt dışındaki varlıkların otomatik bildirimini içerdiği için süresi 2020 Haziran’a kadar uzatılan Varlık Barışı uygulamasına başvuruların artacağını söyledi.
Makalede, yurt dışında varlığı olanların bunları Türkiye’ye getirmemeleri halinde inceleme veya cezaya maruz kalmamalarının geçmiş afl arın başarısını olumsuz etkilediği belirtilerek, finansal bilgilerin otomatik değişimiyle artık yeni bir döneme girildiği bildirildi. Yurt dışına götürülmüş olup da Türkiye’de vergisi ödenmemiş kazançların vergilendirilmesinin önünün açıldığı vurgulanan makalede, 30 Haziran 2020’ ye kadar uzatılan Varlık Barışı düzenlemesinden yararlananların sayısının artmasının beklediği ifadeleri yer aldı.
3 yıl sonra sisteme nasıl dahil olduk
G20’de ve OECD’de taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasını, 31 Aralık 2019’ da Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen kabul etmiş oldu.
Otomatik bilgi değişimi çerçevesinde, bir ülke diğer ülke vatandaşının sahip olduğu banka hesabı yanı sıra bundan elde faiz, kâr payı, alım satım kazançlarını, diğer ülkenin talebi olmasa bile karşı tarafa aktaracak. Bu noktada Türkiye bilgi akışı Türkiye’den yur tdışına olacağı gibi, anlaşmaya taraf ülkelerden de Türkiye’ye doğru olabilecek. Bilgi değişimi her yıl bittikten sonra en geç 9 ay içinde yapılacak.
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