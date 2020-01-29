Ukrayna fabrikası, ABD roketi için Rusya’dan alüminyum alıyor

Ukrayna medyasının aktardığına göre, 15 Ocak günü Yujmaş ve Alfa-Metal arasında 109.5 milyon ruble (yaklaşık 10.5 milyon TL) değerinde ve toplam 88.7 ton ağırlığında haddelenmiş alüminyum alımıyla ilgili anlaşma imzalandı.

Alımın amacı açıklanmazken Yujmaş’ın 2017’den beri Rus şirketiyle 4 kez alüminyum alımı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Geçen yılki anlaşmanın açıklama kısmında, Ukrayna fabrikasının Amerikan Antares roketi için yaptığı birinci aşama gövdesi için alüminyuma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Antares kargo roketlerinde, Rus yapımı RD-181 motorları kullanılıyor.