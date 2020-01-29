Alman medyası: Rus tarımı inanılmaz bir yükseliş sergiliyor

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Rus tarım sektörünün, hükümetin desteği ve Avrupa tarım ürünlerine uygulanan yaptırım sayesinde, birçok alandaki kayıpları telafi etmeyi başardığı ifade edildi.

Leibniz Enstitüsü’nden Linde Götz, Rusya’nın domuz eti ve kümes hayvanları eti ihtiyacını tamamen kendisinin karşıladığını, ithalatın neredeyse tamamen durduğunu kaydetti.

Rusya tarımının ayrıca son yıllarda yoğun bir şekilde yağ bitkileri yetiştiriciliğini geliştirdiğini yazan gazete, ana ihracat kaleminin de buğday olduğunu kaydetti.

2000’li yılların başlarında Rusya’nın buğday ithal ettiğini hatırlatan Götz, "Halihazırda hiçbir ulus, Rusya’dan daha fazla buğday ihraç etmiyor" dedi.

Ama Rus tarım sektörünün rekabet gücünü korumak için yapılacak daha çok şey olduğunu kaydeden Der Tagesspiegel, sığır eti ve süt ürünlerinde sorunlar olduğuna işaret etti.

Haberde ayrıca Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin’in, ülkenin altyapısının iyileştirilmesi ve üretim verimliliğinin artırılması gerektiği yönündeki sözlere yer verildi.