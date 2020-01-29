Türk Metal ile MESS anlaştı: İlk yıl için yüzde 25.50 maaş zammı

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

Uzun süredir devam eden ve grev aşamasına kadar gelen Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu sözleşmede uzlaşıya varıldı.

2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile işçilere ilk altı ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı.

Anlaşmayı Kavlak duyurdu

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, dün gece MESS ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden görüşmelerin ardından bu sabah Twiter hesabından bir açıklama yaptı. Kavlak açıklamasında "Türk Metalli metal işçisi dostlarım ilmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık" dedi.

Türk Metalli metal işçisi dostlarım; ilmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık. — Pevrul KAVLAK (@KavlakPevrul) January 29, 2020

​