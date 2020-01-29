Motorine 13 kuruşluk ÖTV zammı

Motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı.

2081 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, motorindeki Özel Tüketim Vergisi tutarı 1.79 TL’den 1.9059 TL'ye çıktı.

2710.19.43.00.11 GTİP numaralı 'Gaz oiller' grubundan, ağırlık itibariyle kükürt oranı yüzde 0.001'i geçmeyen motorin türleri ile 2710.20.11.00.11 GTİP numaralı 'Gaz oiller' grubundan, ağırlık itibariyle kükürt oranı yüzde 0.001'i geçmeyen motorin türlerinin Özel Tüketim Vergisi, 1.79 TL’den, 1.9059 TL’ye çıkarıldı.

Dünya'nın aktardığına göre, Motorin türlerinden alınan ÖTV'nin arttırılması, bu ürünün pompa satış fiyatlarına da yansıdı.

Buna göre pompada motorin litre satış fiyatları 12-14 kuruş arttırılmış oldu.

Akaryakıt pompa satış fiyatları, dağıtıcı firmalara ve istasyonların rafineri/depolama tesislerine olan uzaklıklara göre değişiklikler gösterebiliyor.