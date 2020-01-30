Piyasalarda koronavirüs tedirginliği sürüyor, dolar 5.97'yi test etti

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5.9731'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 5.9603'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5.9650'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.2 artışla 6.5760'tan, sterlin/TL yüzde 0.1 artışla 7.7660'tan satılıyor.
Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın en yüksek 98.2 seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98.0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1.3015 seviyesinde.
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