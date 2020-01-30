Piyasalarda koronavirüs tedirginliği sürüyor, dolar 5.97'yi test etti

Global piyasalarda koronavirüsün yarattığı tedirginlikle satış baskısı devam ediyor. Dolar kuru dün akşam 5.97'yi test ettikten sonra bu sabah 5.9650 civarında işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5.9731'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 5.9603'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5.9650'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.2 artışla 6.5760'tan, sterlin/TL yüzde 0.1 artışla 7.7660'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın en yüksek 98.2 seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98.0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1.3015 seviyesinde.