Döviz mevduatında rekor seri sona erdi

Geçtiğimiz hafta 197 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıran yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları bu hafta yüzde 0.4'lük düşüşle 196 milyar dolara geriledi. Son bir haftada dolar hesaplarında 1 milyar 335 milyon dolar satış gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri' yayımlandı. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında artış trendi son buldu.

Dünya gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, 17 Ocak ile biten haftada 197 milyar 122 milyon dolara yükselen ve rekor kıran yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 24 Ocak haftasında yaklaşık 810 milyon dolar geriledi ve 196 milyar 306 milyon oldu.

Söz konusu tutarın 121 milyar 526 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 780 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu.

Yurt içi yerleşikler dolar sattı, euro aldı

Döviz hesaplarındaki değişim dolar hesaplarında gerçekleşen çözülmeden kaynaklandığı görüldü.

Gerçek kişilerin mevduat ve katılım bankalarındaki dolar hesapları bir haftada 520 milyon dolar erirken; tüzel hesaplardan ise 815 milyon dolarlık çıkış görüldü. Böylece dolar hesaplarındaki 1 haftalık değişim 1 milyar 335 milyon dolar oldu.

Dolar hesaplarında çözülme yaşanırken euro hesaplarında ise artış yaşandı. Euro hesaplarındaki döviz bakiyelerinin dolar karşılığı 351 milyon dolar artış kaydetti.

Toplam mevduat 18 milyar lira arttı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) ise 24 Ocak ile biten haftada 18 milyar 531 milyon 240 bin lira artarak 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 558 bin liradan, 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 793 bin liraya ulaştı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 259 milyar 814 milyon 990 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise 1 trilyon 284 milyar 672 milyon 564 bin lira oldu.