Dolar 6 TL eşiğine dayandı

ABD Doları gün içerisinde yüzde 0.36 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Dolar Türkiye saatiyle 19.00 itibariyle 5.98 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 6.60 seviyesinde.

Dün gerçekleşen yılın ilk FOMC toplantısında komite beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi, Fed Başkanı Powell, zayıf enflasyona vurgu yaparken bankalara fon sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. Powell’ın açıklamaları piyasalardaki yılsonu çeyreklik faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi, ancak fiyatlar üzerinde belirgin bir volatilite yaşanmadı.

TCMB Başkanı bugünkü enflasyon raporu sunumunda yılsonu %8,2 enflasyon tahminini koruduklarını belirtirken daha yavaş adım atacaklarının mesajını verdi. Son faiz indiriminin ardından negatif bölgeye geçilmesine karşın Uysal, reel getiride halen pozitif tarafta olunduğunu söyledi, benzer açıklamayı önceki hafta Albayrak da yapmıştı. Gerek hazinenin gerekse merkezin politikalarının büyüme ağırlıklı olduğunu görüyoruz, ancak bunun için enflasyonun gerçekten kontrol altına alınması ve merkezin kredibilitesinin olması gerekiyor. Merkezin 2020 için %8,2 ve 2021için %5,4 enflasyon tahminini çok iyimser görüyoruz.

Küresel tarafta ise Çin’de görülen ve diğer ülkelere yayılan virüsün etkileri devam ediyor, fiyatlamalarda hisselerdeki gerileme sınırlı ancak ABD Dolar Endeksi ’nin 98,0 üzerine yerleşmesi ve gelişen ülke paralarının dolar karşısındaki kaybını genişletmesi risk iştahının azaldığını gösteriyor.

Gram Altın 304 TL'ye yükseldi

Ons Altın bugün 1,580$ direncinde işlem görüyor ve bu seviye üzerinde alımlar 1,605$ seviyesine doğru devam edebilir. Yurt içinde ise USD/TRY kuru bugün 5,9850’ye çıkarak 8 Ocak seviyeyi yeniden test etti.

Kurda geri çekilmelerin sınırlı kalması alımların destekleneceğine işaret ediyor ve 6,0-6,04 aralığı takip edeceğimiz en yakın bölge. Hem ons hem de dolar kurundaki yükseliş Gram fiyatlarını 304 TL’ye çıkardı, en yakın direnç olarak izlediğimiz 307 TL’nin aşılması ile teknik olarak alımlar 318 TL’ye doğru yeni rekora gidebilir.