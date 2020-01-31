Merkez Bankası, koronavirüsün etkisini yakın izlemeye aldı

Küresel ekonominin bir numaralı gündemi koronavirüs Merkez Bankası’nın ilk enflasyon raporu toplantısına da damga vurdu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, koronavirüsün etkileri konusunda değerlendirme yapmak için henüz çok erken olmakla birlikte yakından takip ettiklerini ve gerekli durumlarda ellerindeki tüm araçlarla bu etkileri engellemek için adımlar atma imkanları olduğunu vurguladı.

Dünya'nın haberine göre Uysal, geçmiş dönemde benzeri olayların küresel ekonomiye etkileri konusunda çalışmalara başladıklarına dikkat çekerek virüsün küresel büyüme rakamları üzerinde de ciddi etkisi olmasının bekleneceğini belirtti.

Uysal, “Ticaret ve emtia fiyatları ile sermaye akımları kanalıyla etkilerini görebiliriz. Emtia fiyatları ve petrol baskılanmaya devam ederse bizim için pozitif bir etki olur. Yakından takip ediyoruz, elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atma imkanımız var” dedi.

Uysal, koronavirüsün başta küresel büyüme olmak üzere ticaret ve sermaye akımları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını dile getirerek, yakından takip ettikleri virüsün olumsuz etkilerini engellemek için tüm adımları atma imkanları olduğuna dikkat çekti.