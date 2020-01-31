Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates alım kotasının 200 bin tona çıkarılması için teklif sundu

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates alım kotasının 200 bin tona çıkarılmasına ilişkin bir talimatname hazırladı. Bu, 50 bin tonluk bir artış anlamına geliyor.

Rusya Tarım Bakanlığı'nın, Türkiye'den alımına izin verilen domatesin kotasının 200 bin tona çıkarılmasına ilişkin bir talimat taslağı verdiği belirtiliyor.

Söz konusu talimat, Rusya’da hükümetin gündemine alınmış mevzuat değişiklikleri ve yasaların bulunduğu regulation.gov.ru adresinde yer aldı.

Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. O dönemde Türkiye'den alımı yasaklanan tek ürün domates değildi. Ancak Türk ihracatçıları çokça etkilemesi ve sonraları ilişkilerin düzelmesi ardından yapılan bir dizi müzakerede dahi bu ürünle ilgili yasağın bir türlü kalkmaması, domatesi ilişkiler açısından sembolik bir hale getirmişti.

Nitekim uzun müzakereler 2017’de sonuç verdi ve Türkiye’den domates alımı Kasım 2017’de yeniden başladı. Türk domates üreticileri için Rusya pazarına sürebilecekleri domatesin kotası ilk başta 50 bin ton olarak belirlendi. Daha sonra 100 bin tona çıkarılan kota, geçtiğimiz yılsa 150 bin tona kadar yükseltildi.