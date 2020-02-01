ABD'den 'doğalgazın sonu' kehaneti

ABD’de, küresel doğalgaz piyasasındaki doygunluk ve bu yakıta olan talebin düşmesi nedeniyle doğalgazın sonu geleceği kehanetinde bulunuldu.

Bloomberg’in haberinde Bank of America analistleri, ABD’deki doğalgaz üreticilerinin, 2010’ların başında başlayan ‘şeyl devrimi’ sayesinde konumlarını önemli ölçüde güçlendirebildiğini, ama şimdi ihracat sorunu ile karşı karşıya olduğunu anlattı.

Buna sebep olarak, Avustralya gibi diğer büyük tedarikçilerin oluşturduğu rekabet, sıcak geçen kışlar ve bunun sonucu olarak Avrupalı tüketicilerin depolarının dolu olması gösterildi.

Bank of America analistleri, raporlarında, "Sıcak kışlar gazmaggedon’u (gaz Armageddon’u/gazın sonu) yaklaştırıyor" diye yazdı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin tarafından talebin düşmesi de ABD'li üreticilerin sorununa sorun kattığı ifade edildi.

Uzmanlar, tüm bu faktörler yüzünden ihracatın artık üreticilere hiçbir şey kazandırmayacağını kaydetti. Bu durumda, hammaddeyi ABD içinde satmak zorunda kalacaklar. Bu da, aktif üretim ve kömür gibi diğer enerji kaynaklarının oluşturduğu rekabet koşullarında, fiyatlarda büyük düşüşe yol açacak.