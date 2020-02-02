S&P, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'durağan' olarak teyit etti.

Standard and Poor's, 2019 yılındaki iki değerlendirmede de 'B+' kredi notu ile 'durağan' görünümde değişikliğe gitmemişti.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' seviyesinde, görünümünü 'durağan', Moody's kredi notunu 'B1', görünümünü ise 'negatif' olarak değerlendiriyor.