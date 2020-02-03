BAE, 80 trilyon metreküp rezervi olan yeni bir gaz sahası keşfetti

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tahmini rezervi 80 trilyon metreküp olan yeni bir gaz sahası bulunduğunu açıkladı.
شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020
ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb
El Mektum, söz konusu sahanın Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve Dubai Tedarik Kurumu (DUSUP) tarafından geliştirileceğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)