BAE, 80 trilyon metreküp rezervi olan yeni bir gaz sahası keşfetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 80 trilyon metreküp rezervi olduğu tahmin edilen yeni bir doğalgaz sahasını bulduğunu duyurdu.

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tahmini rezervi 80 trilyon metreküp olan yeni bir gaz sahası bulunduğunu açıkladı.

شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...

ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020

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El Mektum, söz konusu sahanın Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve Dubai Tedarik Kurumu (DUSUP) tarafından geliştirileceğini söyledi.