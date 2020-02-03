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12:52 03 Şubat 2020
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    Abdullah Kiğılı 'Bundan daha büyük kriz görmedik' sözlerine açıklık getirdi: 100 günde çok şey değişti

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Hazır giyim ve perakende sektörünün duayen isimlerinden Abdullah Kiğılı, 'Bundan daha büyük kriz görmedik' açıklamalarıyla ilgili, "O, 4 ay önceki yorumum. Şimdiki farklı. 100 gün içerisinde sektörde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti. Önümüz açıldı, moral motivasyon kazandık" dedi.

    Hürriyet gazetesinden Elif Ergu'ya konuşan erkek giyim mağazaları Kiğılı'nın sahibi Abdullah Kiğılı, Capital Dergisi'ne verdiği röportajla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "O günün konjonktürüyle yaptığım açıklamalar çarpıtılmış" diyen Kiğılı, "Yaptığım açıklamaların içinden bazı ifadeler cımbızla çekilerek, açıkçası çok da anlam veremediğim bir haber yayılmaya başlandı" ifadesini kullandı. Kiğılı'nin açıklamaları şöyle:

    Sektörle ilgili yorumlarınızla gündemdesiniz. Sektörün en deneyimli isimlerinden biri bunları söyleyince “Ne oluyor, mağazalar bir bir kapanacak mı?” diye sormak istedim. Gerçekten de o kadar kötü mü?

    • Çok şey anlattım, o anlattıklarımın içinden bazı cümleler cımbızla çekildi. Üstelik aylar önce yaptığım bir değerlendirme. Son 100 gün içinde de çok şey değişti.

    O değerlendirmede “Bundan sonra büyüme yok. AVM’lerde yeni markaları göremeyeceğiz. Perakendenin en zor dönemine girdik” gibi sözleriniz var... Bu sözlerin ne kadarını yeniden söylersiniz?

    'Faiz indirimleri zorluk çeken markaları inanılmaz derecede rahatlattı'

    Ne değişti bu süreçte?

    Bankalardan kredi almak son dönemde kolaylaştı diyorsunuz. Başka ne değişti?

    • Bankalar hakikaten de karşılarında doğru bir müessese buldukları taktirde inanılmaz kredi veriyorlar. Bir kere bu çok önemli. Peki ikinci gerçek denen şey var. Enflasyon iniyor. Neredeyse tek rakamlara iniyor; bu da tabi fiyatlara tesir ediyor. Bunu piyasanın gerçek durumda anlayabilmesi belli bir süreç istiyor. Üçüncü değişim de şu; bugün satışımızın yaklaşık yüzde 80’i banka kartlarıyla yapılıyor. Yani Türk parası dönüşümü son derece az. Kredi kartlarının aylık faizi eğer bunu paraya çevirmek istediğinizde, aylık faizi yarıya indirildi. Bizim lehimize olan bu şartların hepsi oluştu. Artı çok önemli olan bir şey, yani kurlardan dolayı bütün AVM’lerde dövizle olan kiralarımızın tamamı TL’ye döndü. Artışlar da TEFE-TÜFE üzerinden yapılıyor. Bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşen şeylerin ışığında perakende sektöründe bir ümit doğdu. Benim kendi sektörümün inanılmaz bir önü açıldı. Biz moral motivasyon kazandık.

    '2001 krizinde korku içindeydik'

    Siz kriz şerbetlisi olmalısınız iş yaşamınızda. Bu yüzden de son sözleriniz dikkat çekti. Örneğin 2001 krizinde siz ne yapıyordunuz?

    O zaman en kötü zamanlardan güçlenerek çıkma yeteneğiniz var diyebiliriz...

    • Bildiğimiz işi yaptığım için bir kabiliyetim var, yalnız bildiğim işi yapıyorum. Bu işte pek kül yutacak gibi değilim. Hayatımda da yaptığım en doğru işlerden bir tanesi hiç bilmediğim işe yatırım yapmadım. Dolayısıyla gittikçe genişledik, bu günlere geldik. Elif yıllardır belli aralıklarla konuşuyoruz. Bana beş yıl evvel ‘Abdullah Bey sen yurtdışını düşünüyor musun?’ deseydin ki konuşmuşuzdur, “Valla fazla düşünmüyorum yani yurtiçinde yatırıma devam ediyoruz” demişimdir. Ama bugün aynı şeyi söylemiyorum.

    Hatta sanırım tam tersi. Şu anda Türkiye’deki markaların ayakta sağlam durması için yurtdışında büyüme kaçınılmaz. Peki bu kolay mı?

    Etiketler:
    Banka, Kredi, TÜFE, Alışveriş, Ekonomik kriz, AVM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı, Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan, Giyim, Merkez Bankası, Faiz, Enflasyon, Türkiye, Hürriyet gazetesi, Abdullah Kiğılı
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