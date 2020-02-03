Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocak ayında 51.3'e yükseldiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çekti.
Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 3, 2020
2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.
Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" değerlendirmesinde bulundu.
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