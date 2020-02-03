Türkiye-Afrika İş Konseyleri başkanları Kayseri'de toplanacak

Toplam 17 Afrika ülke büyükelçisi ile 40'a yakın Afrika ülkeleri iş konseyi başkanlarının katılacağı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Afrika İş Konseyleri Başkanları Toplantısı, 8-9 Şubat tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Bu toplantının amacının işbirliğini artırmak, somut ciddi adımlar atmak olduğunu anlatan Türkiye-Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı "Afrika'yla bizim kültürel ve tarihsel birlikteliğimiz var. Afrika halkının bize duyduğu güveni, onlara ve bize kazanç olarak geri döndürmek istiyoruz. Bizim kurmak isteğimiz işbirliği ile Afrika ve halkı layık olduğu yerlere gelecektir. Zaten bizim ticaret anlayışımız karşılıklı kazanmak üzerine kurulu" dedi.

'Türkiye, Afrika'daki Çin etkisi azaltıp rakiplerinin önüne geçebilir'

Gözbaşı "Afrika pazarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onların bize ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu şansı iyi kullanmamız lazım. Bizi Afrika pazarında rakiplerimizden ayıran bir çok özellik var. Afrika'yla kültürel ve coğrafi bağımız var. Hızla gelişen ekonomimiz, yakınlığımızın sağladığı avantajla bu ülkelerdeki Çin etkisini azaltıp, rakiplerimizin önüne geçebiliriz" diye ekledi.