İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanı oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na üst düzey atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'na, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi.