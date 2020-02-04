Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi. Turhan, Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kanal İstanbul projesinin imar planının onaylandığını belirten Turhan, "Askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" diye konuştu.

Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadesini kullandı.

Avrasya Tüneli'ne zam: 'Ücretler yılda iki defa güncelleniyor'

Avrasya Tüneli'ne yapılan zamma da değinen Turhan, şunları söyledi:

"Avrasya Tüneli yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi."