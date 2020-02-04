Hazine 4.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10.28, bileşik faiz yüzde 10.18 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215.4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109.9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 365.4 milyon lira borçlandı.
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